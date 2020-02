Bauarbeiten an Autobahnbrücke auf A3

Eine am Freitag durchgeführte Routinekontrolle ergab ein Problem an der Autobahnbrücke auf der A3 am Kreuz Bettemburg.

Infolge von Reparaturarbeiten ist eine Spur auf der A13 in Richtung Schengen gesperrt. Dasselbe gilt für die Auffahrt zur A3 in Richtung Frankreich. Ortskundige werden gebeten über das Autobahnkreuz Düdelingen-Zentrum auszuweichen.

Die Bauarbeiten sind voraussichtlich bis Samstagabend abgeschlossen.

(L'essentiel)