Die Brücke in Bartringen wird komplett saniert

Ab Montag, den 1. März, geht es los. Dann beginnen die Arbeiten an der Brücke am Bahnhof in Bartringen. Aufgrund der Sanierung, wird die Brücke ab Montag, den 1. März bis Ende 2021 sowie das Teilstück der N35 nur noch in eine Richtung befahrbar sein: In Richtung Bartringen.

Vollsperrungen an Wochenenden möglich

Wie die Straßenbauverwaltung mitteilt, wird der Verkehr von Bartringen in Richtung Strassen über die Rue de Luxembourg (CR181) und Rue de Longwy (N5) in Richtung Helfenterbruck und die N34 umgeleitet.

Gleichzeitig teilt das Straßenbauverwaltung mit, dass sich Autofahrer – je nach Phasenlage der Arbeiten – an mehreren Wochenenden auf Vollsperrungen des Abschnitts zwischen den beiden Kreisverkehren einstellen müssen.

(L'essentiel)