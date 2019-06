Am 13. Juli rollt der Blues Express wieder

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der «Blues Express» kehrt am Samstag, 13. Juli, an den Bahnhof von Fond-de-Gras und nach Lasauvage zurück. Von den 41 Bands, die auf elf Bühnen an zwei Standorten spielen werden, kommen 23 Gruppen oder Künstler aus dem Großherzogtum.

Sie wollen die Besucher auf eine musikalische Zeitreise mitnehmen. Zu den Headlinern gehören Glenn Hughes (der ehemalige Bassist von Deep Purple), die Schwedin Ida Bang & The Blue Tears, Remo Cavallini aus Luxemburg, Maceo Parker und Charles Pasi.

«Außerdem haben wir vie Newcomer im Programm. Wir hoffen, dass sie sich durch ihren Auftritt bei uns weiterentwickeln», sagt Daniel Da Cunha vom Kulturamt der Stadt Differdingen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)