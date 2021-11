«Booster für alle» nimmt nächste Hürde

Die Forderung nach der dritten Impfung für alle wird immer lauter. Luxemburg hat am Dienstag einen weiteren Schritt in Richtung Freigabe gemacht. Die Chamber stimmte für einen Antrag, der die Booster-Impfung der gesamten Bevölkerung – ausgenommen bleiben Kinder unter zwölf Jahren – zugänglich machen soll. Die Auffrischung «ist für alle wichtig. Die Regierung darf nicht zögern, sonst zögern auch die Bürger», hieß es aus der CSV-Fraktion, die den Text eingebracht hat.

Der Antrag wurde von allen Abgeordneten angenommen, mit Ausnahme der beiden Déi-Lénk-Abgeordneten, die sich ihrer Stimme enthielten. «Die Risikogruppe sollte ihren Schutz auffrischen dürfen. Andere sollten noch warten denn viele Menschen auf der Welt haben noch überhaupt keinen Zugang zum Impfstoff», sagt die Linken-Abgeordnete Nathalie Oberweis. Sie forderte, die Impfdosen an die Entwicklungsländer zu verteilen: «Bei einer globalen Pandemie ist Impfprotektionismus lächerlich», so Oberweis weiter.

Die Regierung bleibt diesbezüglich vorsichtig. Paulette Lenert erinnerte in der Sitzung daran, dass diese These zunächst auf wissenschaftlicher Ebene bestätigt werden müsse. «Es geht nicht darum, Bonbons zu verteilen», sagte Lenert. Der Antrag wird am Freitag bei der nächsten Regierungsratssitzung Diskussionsgegenstand sein. Damit er wirksam wird, muss er jedoch zunächst vom Hohen Rat für Infektionskrankheiten bestätigt werden, der die Auffrischungsimpfung bislang nur für über 65-Jährige und anfällige Personen freigegeben hat.

