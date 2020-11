Ein Verletzter nach Schüssen in Remich

Ein Mann ist am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Nähe der Grenzbrücke zwischen Remich und Nennig durch Schüsse verletzt worden. Das teilt die Luxemburger Polizei am Mittwoch mit. Nach Polizeiangaben alarmierten Passanten die Polizei – Sie meldeten Schüsse und mindestens eine verletzte Person.

Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine Person die eine Schusswunde am Bein hatte. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Vom Täter fehlt derzeit jede Spur, weshalb die Beamten der Kriminalpolizei für die weiteren Ermittlungen auf Zeugen und Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter 113 entgegen.

Ermittlungen stehen noch am Anfang

Auf Nachfrage von L'essentiel wollte sich die Polizei nicht zu den Umständen des Vorfalls äußern. Man stehe derzeit noch am Anfang der Ermittlungen, wie ein Sprecher der Polizei betont. Auch der Remicher Bürgermeister Jaques Sitz konnte nicht viel zu dem Fall sagen. Gegenüber Zeitung bestätigte er die Mitteilung der Polizei, fügte jedoch an, dass möglicherweise ein Streit in einem nahegelegenen Café zu den Schüssen geführt haben könnte.

Mit den Andeutungen des Bürgermeister konfrontiert, sagte der Cafébesitzer am Mittwoch, er sei zur fraglichen Zeit nicht in seinem Laden gewesen. In seinem Geschäft habe es weder einen Kampf noch Verletzungen gegeben, stellt er klar. Kunden, die draußen vor dem Laden waren, hätten ihm später von den Schüssen berichtet. Die seinen in einer Gasse in der Nähe der Brücke gefallen, genaueres wisse er nicht und die Beteiligten kenne er auch nicht, sagte er gegenüber L'essentiel.

(L'essentiel)