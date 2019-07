12 Orte in Luxemburg, wo wir jetzt baden können

Kommende Woche wird es wieder heiß in Luxemburg. Wer sich abkühlen möchte, hat dann die Qual der Wahl. Denn neben zehn Freibädern gibt es im Großherzogtum insgesamt zwölf Strände an drei verschiedenen Standorten: an den Seen in Weiswampach, an der Obersauer sowie am Baggersee in Remich.

Die Badesaison hat bereits am 1. Mai eröffnet und endet am 30. September. In dieser Zeit wird die Wasserqualität mindestens einmal im Monat vom Wasserwirtschaftsamt kontrolliert.

Badeverbote schützen Wasserratten

Man schaue vor allem auf Kolibakterien, erklärt Manuela Barbani, Technische Leiterin der Abteilung Mikrobiologie. Die Darmkeime können Durchfall und Infektionen verursachen. Für Menschen mit einem schwachen Immunsystem sowie für kleine Kinder kann das gefährlich sein.

Im vergangenem Jahr waren die Seen in Weiswampach und an der Obersauer von Blaualgen befallen. Das hieß: Badeverbot. «Ein Badeverbot wird ausgesprochen, wenn die durchgeführten Untersuchungen und Proben ergeben, dass die Wasserqualität nicht ausreichend ist», erklärt Barbani.

Aufsicht nur für die Kleinsten

An den Seen wird auf eigene Gefahr und ohne Badeaufsicht geschwommen. Eine Ausnahme gibt es am Baggersee in Remich, dort wird das Kinderschwimmbecken von einem Schwimmmeister und Feuerwehrmännern beaufsichtigt.

(Marion Mellinger/L'essentiel)