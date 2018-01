Luxemburger Rapper liefert «legendäres Battle»

Die deutschsprachige HipHop-Battle-Szene ist lebendig wie nie zuvor. Vor allem Battles, bei denen sich Kontrahenten direkt gegenüber stehen, gewinnen immer mehr an Reiz und Begeisterung.

Auch in Luxemburg treffen sich Rede-Meister zum Duell und liefern sich harte Wort-Gefechte. Die «Battle League Lëtzebuerg» gehört mittlerweile zur HipHop-Kultur des Großherzogtums. Davon nicht mehr wegzudenken ist auch T-Way. Der Luxemburger Rapper blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Ingesamt vier Battles konnte er im vergangenen Jahr 2017 bestreiten.

Die Webseite Hiphop.de hat nun zehn Battles aufgelistet, die man 2017 nicht verpasst haben sollte. Auch T-Way ist mit am Start. Im Battle gegen Merlin lässt der Luxemburger in München verbale Fäuste fliegen:

Die anfangs freundschaftliche Beziehung der beiden lassen die nachfolgenden Wortgefechte umso mehr unter die Haut gehen. Denn das Vorhaben Persönliches aus dem Spiel zu lassen, haben beide Rapper ziemlich schnell über Bord geworfen. Merlin greift T-Way aufgrund seiner Luxemburger Herkunft an: «Du legst Blattgold über dein Tiramisu». T-Way lässt sich dagegen über Merlins Sprachfehler aus.

Das gesamte Battle zeichnet sich durch tiefschwarzen Humor aus. Hiphop.de zählt den Kampf zwischen T-Way und Merlin zu einem «legendären Battle, das sehr schön aufzeigt, welche gebündelte Kraft in Battle-Rap stecken kann.» In der dritten und letzten Runde kommt Merlin richtig in Fahrt, sodass sich T-Way am Ende schließlich geschlagen geben muss.

«Der hätte jeden zerlegt»

Im nachfolgenden Interview muss sich T-Way der Frage stellen, ob seine Lines nicht zu lustig seien, denn der Luxemburger verteilte in den ersten Runden einige «Jokes» und wurde erst in der dritten Runde «richtig ernst». Der Rapper ist mit dem Ausgang des Battles allerdings zufrieden: «Merlin war heute einfach übertrieben stark. Da hätte kommen können wer will, der hätte jeden zerlegt.»

Mit luxemburgischen Battles fühlt sich T-Way allerdings noch wohler. Nach seinem Battle in München gab er zu: «Die Unsicherheit mit der Sprache hat mich ins Lustige gedrängt. Aber auf Luxemburgisch bin ich seriöser – bisschen böser.»



