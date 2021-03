«Viele Länder haben keinen konkreten Plan»

Am Donnerstagabend nutzte die Opposition in der Chamber die Chance, ihren Unmut über das Krisen-Management der Regierung zu äußern. CSV-Fraktionsvorsitzende Martine Hansen empfand es dabei als «eine Beleidigung», dass sie nur zehn Minuten für ihre Kritik am Krisen-Management der Regierung hatte. Sie kritisierte einen «Mangel an Strategie und Transparenz». Auch die Impfstrategie bewertete sie als «sehr schlecht» und stellte in Frage, wie das Ziel von 95.000 Impfungen pro Tag erreicht werden soll.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wehrte sich mit deutlichen Worten: «Wir wissen immer noch nicht alles über das Virus, mit dem wir es zu tun haben». Sie sprach von «den Risiken der Pandemie» und erinnerte daran, dass «der erste Indikator für die Entscheidungsfindung immer die Kapazität in den Krankenhäusern war». Gleichzeitig betonte sie, dass die Regierung sich alle Vorschläge anhöre und verwies darauf, dass auch andere «Länder keinen konkreten Plan haben, um aus der Krise herauszukommen», was vor allem an den «Unsicherheiten und Virus-Varianten» liege.

Die Mehrheit der Abgeordneten verteidigte das Krisenmanagement der Regierung. Josée Lorsché (déi gréng) wies einen Großteil der Kritik als «unfair» zurück, räumte aber auch die Herausforderung ein, die die Einschränkungen im Hinblick auf die Grundrechte der Bürger darstellen. Jeff Engelen (ADR) forderte die Wiedereröffnung des Hotel- und Gaststättengewerbes, Marc Baum (déi Lénk) prangerte die Kommunikation der Regierung und die Risiken des in der EU angedachten Impfpasses an. Auch Martine Hansen befürchtete die Entwicklung einer «Zwei-Klassen-Gesellschaft» von Geimpften und Nichtgeimpften.

(jg/L'essentiel)