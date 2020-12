Julie-Suzanne Bausch, die Präsidentin der Nationalen Ethikkommission, hat am Dienstagmorgen den Standpunkt ihrer Kommission im Hinblick auf die vorgestellte Impfstrategie der Regierung präsentiert. «Wir haben die prioritäre Impfung des medizinischen Personals und der Betreuer befürwortet, weil wir uns auf die Krankheit in ihrer brutalsten Form konzentrierten und ihren oft tödlichen Einfluss auf Risikopatienten. Wir haben uns gefragt, wer die Menschen um sie herum sind. Es sind die Fachleute, Ärzte, Krankenschwestern, aber auch das Pflegepersonal», erklärte die Präsidentin der Nationalen Ethikkommission Julie-Suzanne Bausch. «Wir wollen den Impfstoff zunächst denjenigen anbieten, die gefährdete Menschen pflegen und schützen».

Bausch stellte klar, dass der Impfstoff den Pflegekräften lediglich angeboten und nicht aufgezwungen werde. Eine Impfpflicht wäre ihrer Ansicht nach kontraproduktiv, «es ist das Gegenteil unseres Ansatzes von Überzeugung, Vertrauen und Respekt vor dem Individuum». Sie bestätigte, dass nicht alle der 18.000 Beschäftigten im Gesundheitswesen des Landes von den ersten Dosen profitieren können.

«Es wird am Anfang nicht genug Impfstoff da sein. Wir haben gesehen, dass Pfizer seine Produktionsprognosen für das Jahresende bereits um fast die Hälfte gesenkt hat. Das wird sich sicherlich auch in Luxemburg auswirken. Wir müssen zweifellos zunächst dem Personal die Impfungen anbieten, das in direktem Kontakt zu Patienten steht». Es sei derzeit noch unmöglich vorherzusagen, wann die breite Öffentlichkeit geimpft werden kann. «Es wird von der Anzahl der verfügbaren Impfstoffe abhängen».

(nm/L'essentiel)