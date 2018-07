Ein Gemüsegarten mitten im Escher Stadtbeton

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Eingang zu zwei Gebäuden auf dem Boulevard John F. Kennedy in Esch/Alzette führt eine Treppe zum Cockerills Park. In dem Hinterhof stehen seit neuestem mehrere ulkige Blumenkästen, die Teil dieses neuen Nachbarschaftsgartens sind.

Die Beete wurden in einem Teil des Parks aufgestellt, der zuletzt etwas verkommen wirkte und nun neu belebt werden soll. Initiiert hat das Urban-Gardening-Projekt das «Ensemble Al Esch-Brill-Grenz» in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Esch und dem Besitzer des Areals, dem Fonds du Logement.

«Bauen an, was wir wollen»

«Ich hoffe, dass dieses Projekt, das wir von Anfang unterstützt haben, ein großer Erfolg wird. Es ist ein sehr schöner Ort und auch eine Attraktion, die den sozialen Zusammenhalt des Stadtteils fördert», sagt der Escher Bürgermeister Georges Mischo. In den Behältern wurden alle Arten von Pflanzen gesät, hinzu kommt eine kleine Parzelle für Grünzeug mit längeren Wurzeln.

«Ich treffe andere Leute und mache mich nützlich. Wir können anbauen, was wir wollen, und wir haben einen Wochenplan für diejenigen, die den Garten in Schuss halten wollen», erzählt Amall, die um die Ecke wohnt und eine der ersten ist, die den Gemeinschaftsgarten nutzt.

