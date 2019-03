Luxemburgerinnen wollen für ihre Rechte kämpfen

In anderen europäischen Ländern haben Streiks zum Internationalen Frauentag bereits einen festen Termin im Kalender. Die Aktionsplattform JIF will künftig auch im Großherzogtum dazu aufrufen, die Arbeit niederzulegen und auf die Straße zu gehen. «Wir wollen klar machen, dass eine Gesellschaft ohne Frauen nicht funktioniert und im kommenden Jahr einen Streik organisieren», erklärt Isabelle Schmoetten, die politische Leiterin der Plattform.

An diesem Freitag organisiert die Plattform JIF eine Solidaritätsaktion. Der Marsch startet um 12 Uhr an der Place de la Gare in Luxemburg. Die symbolische Farbe der Kleidung ist violett. Am Sonntag findet in der Abtei Neumünster von 11.30 Uhr bis 18 Uhr außerdem ein feministischen Kulturfestival statt, bei dem 22 Vereine Diskussionen, Workshops, Shows und Lesungen anbieten.

An diesem Freitag soll es vorerst noch bei einer Demonstration bleiben (siehe Infobox). Im Vorfeld der Europawahlen sollen die Frauen ihre Forderungen sowohl an Europa als auch an Luxemburg richten.

« Zu viele Unsicherheiten »

«Wir fordern eine Frauenvertretung in der politischen Entscheidungsfindung, ein Ende der Gewalt gegen Frauen, wirtschaftliche Unabhängigkeit, Frieden, Würde und die notwendigen Ressourcen, um dies zu erreichen», listet Schmoetten auf. In Luxemburg hätten die letzten Wahlen gezeigt, dass Quoten nicht ausreichen. «Wir müssen auch die Kandidaten sichtbar machen. Zu viele Frauen in Luxemburg denken, dass Politik Männersache ist», so Schmoetten weiter.

Das Land brauche auch ein Gesetz gegen psychische Gewalt. Diese trete nicht nur in den Haushalten, sondern vor allem auch im Internet auf. Zudem seien die Unsicherheiten für alleinerziehende Mütter in Luxemburg nach wie vor zu hoch. «In Europa gibt es einen Anstieg der Extreme, der Rassismus wieder aufkeimen lässt. Angesichts ihrer schwierigen wirtschaftlichen Situation suchen einige nach Sündenböcken. Luxemburg bleibt wirtschaftlich zwar weitestgehend verschont, ist aber nicht immun gegen das, was in seinen Nachbarländern passiert», warnt Schmoetten.

(Séverine Goffin/L'essentiel)