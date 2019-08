Für Samstag gilt Warnstufe Gelb

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der letzte Tag im August wird mit bis zu 32 Grad noch einmal richtig warm. Deshalb hat Meteolux für Samstag die gelbe Wetterwarnstufe ausgerufen. Von 14 bis 18 Uhr klettert das Thermometer über die 30 Grad-Marke. Die Bewölkung wird erst zum Nachmittag hin zunehmen, so dass sich durchaus ein Besuch im Freibad oder am Badesee anbietet. Am Abend sind dann Gewitter und Regenschauer möglich.

Am Sonntag hält dann eine Kaltfront Einzug, diese bringt am Sonntagmorgen Wolken und leichten Regen über Luxemburg. Die Tageshöchsttemperatur liegt nach der Vorhersage der Experten am Findel bei 22 Grad. Die Tiefpunkt liegt zwischen 12 Grad und 15 Grad.

Der Montag wird dann noch mal kühler mit Tiefstwerten von 8 bis 11 Grad und einem möglichen Höchstwert von 21 Grad. Zur Wochenmitte kann es in der Spitze wieder etwas wärmer werden, das Thermometer kann aber auch unter die 7-Grad-Marke fallen.

(L'essentiel)