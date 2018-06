In Luxemburg gibt es keine klaren Pausenregeln

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Sachen Pausenzeiten ist das Arbeitsgesetzbuch kurz und knapp gefasst. «Jeder Arbeitnehmer hat bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden Anspruch auf eine oder mehrere bezahlte oder unbezahlte Ruhezeiten, die der Art der Tätigkeit angemessen sind», heißt es dort.

Jede weitere Ruhezeit hängt jedoch vom Gusto des jeweiligen Arbeitgebers ab. Dieser kann entscheiden, ob er eine Kaffeepause, einen kurzen Break zum Luft schnappen oder das stündliche Zigarettenintermezzo toleriert oder nicht. «Es bleibt außerdem festzustellen, dass das Gesetz keine Höchst- oder Mindestdauer für die entsprechenden Pausen vorschreibt», sagt Noémie Haller, Fachanwältin für Arbeitsrecht.

Häufig ist es Aufgabe der Sozialpartner, in Tarifverträgen Pausenregelungen auszuhandeln, wie das beispielsweise bei Busfahrern gemacht wurde. Es gibt jedoch ein paar klar geregelte Sonderfälle, die im Kontrast zur vagen Formulierung im Arbeitsgesetzbuch stehen. So haben stillende Mütter das Recht, zwei 45-minütige Pausen pro Arbeitstag einzulegen, um ihr Kind zu ernähren. In der Praxis bedeutet das häufig eine Verkürzung der Arbeitszeit um eineinhalb Stunden.

(Patrick Théry/L'essentiel)