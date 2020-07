Drei Spieler von Fola Esch positiv getestet

Eigentlich sollte Fola am Dienstagabend zu einem Freundschaftsspiel gegen Petingen antreten. Das Spiel muss nun leider verschoben werden. Drei Spieler der Escher Mannschaft sind am Montagnachmittag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Spieler werden seit dem erneuten Trainingsbeginn alle vier Tage auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet.

Die Reaktion des Clubs folgte prompt: Die gesamte Mannschaft geht für 7 Tage in Quarantäne, der Trainings- und Spielbetrieb ruht in dieser Zeit. Die rund 30 Personen, die im Mannschaftsbus auf der Fahrt zum Testspiel in Charleroi saßen, müssen ebenfalls in Quarantäne. Sie hatten «nachweislich Kontakt» zu den betroffenen Spielern gehabt, die alle drei keine Symptome zeigen.

Von Vereinsseite heißt es, man könne «keine Risiken eingehen». Ein Sprecher des Vereins sagte, um die Möglichkeit zur Teilnahme an der Champions League im August zu wahren, müsse der Verein die Vorgaben der Uefa erfüllen. Das Gesundheitsministerium hat angekündigt die Kontaktpersonen der Spieler herausfinden zu wollen um die Umstände der Infektion aufzuklären.

Gëschter haaten mär en Frëndschaftsmatch géint den RSC Charleroi. Duerch 2 spéit Goler an den leschten 5 Minutten hunn... Publiée par CS Fola Esch sur Dimanche 19 juillet 2020

MATCH AMICAL ???? Voici le résumé du match RCSC - CS Fola Esch (2-1) !



⚽️ 0-1 : Dessoleil (csc-31)

⚽️ 1-1 : Niane (sur pen. - 87')

⚽️ 2-1 : Niane (90')#RCSC #Amical #RCSCFOLA pic.twitter.com/F6OcsAuRIs — RCSC Officiel (@SportCharleroi) July 19, 2020

(Nicolas Grellier/L'essentiel)