Verein schenkt Computern ein zweites Leben

Zwei Techniker des Vereins Digital Inclusion, dievon Freiwilligen unterstützt werden, setzten alte Desktop-PCs, Laptops und Smartphones wieder in Stand. «Dieses Projekt ist das Herzstück unserer gemeinnützigen Organisation. Alles hat auf meinem Dachboden mit privaten Spenden begonnen. Seitdem haben wir nicht nur die Räumlichkeiten gewechselt, sondern haben auch Mitarbeiter», erzählt Patrick de la Hamette, der Vorsitzende des Vereins.

Privatpersonen können ihre alten Geräte direkt beim Verein in der Rue d'Épernay in der Hauptstadt, in einigen Recyclingzentren (Mondorf, Hesperingen, Petingen, Düdelingen, Tetigen und Bech-Kleinmacher) oder beim ACL in Bartringen abgeben.

« Der Schlüssel zu digitalen Autonomie »

Spenden von Unternehmen oder Verwaltungen sind ebenfalls willkommen. Die Computer sollten zehn Jahre oder jünger sein, «damit die Menschen, denen die Geräte zugute kommen, auch neue Software nutzen können die neueste Software nutzen können», sagt de la Hamette. Smartphones, die sieben Jahre oder jünger sind, werden ebenfalls eingesammelt. Wenn sie älter sind, gehen sie an den gemeinnützigen Verein Aarbechtshellef, der sie zerlegt und die Rohstoffe sammelt.

Der Verein legt großen Wert darauf, alle Daten aus den ihm gespendeten Geräten zu entfernen, indem er entweder die Festplatte in ein Gehäuse mit USB-Anschluss steckt oder die Daten endgültig löscht.

Die Geräte werden dann an Flüchtlinge, aber auch an alle anderen, die sie benötigen, weitergegeben. «Der Computer ist der Schlüssel zur digitalen Autonomie. Er kann dazu dienen, einen Job zu finden, am bürgerlichen Leben teilzunehmen oder zu Hause zu lernen. Wir haben während de- Lockdowns viele Computer an Familien mit Kindern verteilt», ergänzt Patrick de la Hamette.

