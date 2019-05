Der Dieselpreis klettert wieder nach oben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ab Samstag müssen Dieselfahrer wieder ein paar Cent mehr bezahlen. An der Zapfsäule werden dann 1,143 Euro pro Liter fällig, eine Steigerung von immerhin 2,5 Cent, so die Regierung am Freitag. Seit Anfang des Jahres steigen die Preise wieder kontinuierlich.

Bei den Benzin-Preisen ändert sich vorerst nichts.

(L'essentiel)