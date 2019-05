Sturmböen fegen übers Großherzogtum

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist der Himmel bewölkt mit einigen sonnigen Abschnitten. Am Abend verdichtet sich die Bewölkung. Dabei fällt anfangs leichter, später mäßiger Regen und weitet sich im ganzen Land aus. Die Temperatur sinkt am Abend auf bis zu 8 Grad.

Der Samstag beginnt bedeckt und regnerisch. Am späten Vormittag gehen die Niederschläge langsam in Schauer über. Örtlich können einzelne Gewitter auftreten. Neben Schauern und Gewittern sind Böen mit bis zu 70 Stundenkilometer möglich. Die Temperatur liegt am Tag zwischen 8 und 12 Grad. Am Abend kühlt es auf bis zu 4 Grad ab.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beruhigt sich das Wetter und es bleibt trocken. Ein Hochdruckgebiet über der Nordsee bestimmt das Wetter am Sonntag. Der Tag ist bewölkt aber niederschlagsfrei. Es sind noch Böen mit bis zu 30 Stundenkilometer möglich.

(L'essentiel)