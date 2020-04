Staat gewinnt Prozess um A13-​​Auffahrt

Die A13-Zufahrt bei Frisingen ist seit fast 17 Jahren fertig. Bislang ist allerdings noch kein Auto über das Straßenstück gefahren. Wer von Frisingen auf die Autobahn nach Bad Mondorf oder Schengen fahren will, findet lediglich gelbe Straßensperrungen und eine Auffahrt vor, die sich die Natur langsam wieder zurückerobert hat.

Die Auffahrt blieb bis zum heutigen Tag gesperrt, weil ein Landwirt aus Aspelt behauptete, der Besitzer der Grundstücke zu sein, auf dem diese gebaut wurde.

Landwirt kann Urteil anfechten

Nun scheint aber endlich Bewegung in die Sache zu kommen: Das Bezirksgericht Luxemburg hat geurteilt, dass der Staat der Eigentümer mehrerer Parzellen in der Nähe der Auffahrt ist – darunter auch jene, auf der die Auffahrt gebaut wurde.

Dass man nun aber schon bald in Frisingen auf die Autobahn Richtung Saarland fahren kann, ist unwahrscheinlich: Das Urteil ist erstinstanzlich, der Landwirt kann noch in Berufung gehen. In diesem Fall wäre erst zu Beginn des kommenden Jahres mit einem nächsten Urteil zu rechnen.

(L'essentiel)