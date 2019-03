Wärme sorgt für frühes Obst und Gemüse

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Bei dem guten Wetter, das wir in den letzten Tagen hatten, konnten wir bereits mit der Bearbeitung unserer Böden beginnen. Das war in den Vorjahren meist erst ab dem 1. April möglich», sagt Sandrine Pingeon, Gemüsegärtnerin in Munsbach.

Aber nur weil die Temperaturen frühlingshaft sind, bedeutet das noch lange nicht, dass man sich mitreißen lassen sollte. «Egal, wie ungeduldig wir sind, fest steht, dass es wieder kälter wird, wodurch ein Großteil unserer Produktion verloren gehen könnte», betont Pingeon.

Der Aprilfrost kann noch kommen

Zwar schützen Tunnel Pflanzen vor schlechtem Wetter, aber sie haben auch den Nachteil, dass die Wärme darin erhalten bleibt. «Wir haben Pak Choi – auch Chinesischer Blätterkohl genannt – der Kälte bevorzugt. Die Pflanzen haben bereits mit etwa zwei Wochen Vorsprung geblüht. Auch die Radieschen sind bereits gut angewachsen. Der Vorteil ist, dass wir davon nachsäen können und sie viel schneller als gewohnt aus dem Boden kommen», erklärt die Gemüsegärtnerin.

Sollte es in den kommenden Tagen wieder Frost geben, so würde dies kaum Folgen haben, da es noch keine Knospen gibt. Allerdings könnte der Aprilfrost die Blüten und die Herbstfrüchte gefährden.

Bevor von frühem Obst und Gemüse die Rede sein kann, muss man zuerst abwarten bis die Wintersaison vorbei ist. Denn die Temperaturen könnten in den kommenden Wochen noch deutlich sinken.

(Marion Mellinger/L'essentiel)