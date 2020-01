Lernen durch Engagement am LTB Bonneweg

«In diesem Kurs gibt es keine falschen Antworten. Wir haben die Freiheit, unsere Ideen vorzuschlagen und gleichzeitig zu lernen, einander zu respektieren», erklärt Nadia den Kurs Service learning, der am Technischen Gymnasium Bonneweg (LTB) als Wahlpflichtfach angeboten wird.

Zwei Stunden pro Woche treffen sich Nadia und ihre Klassenkameraden, um soziale Projekte zu entwickeln. Service Learning hat zum Ziel, gesellschaftliches Engagement von Jugendlichen fest im Schulalltag zu verankern und mit Unterricht zu verbinden. Die Erfahrungen, die die Schüler beim Engagement für Andere machen, werden im Unterricht aufgegriffen, reflektiert und mit Unterrichtsinhalten verknüpft. Dabei lernen Jugendliche, dass es sich lohnt, sich für die Gemeinschaft einzusetzen.

Den Schülern am Gymnasium in Bonneweg fehlt es nicht an Ideen, um ihre Altersgenossen zu ermutigen, sich gegenseitig beizustehen. «Es gibt bis jetzt nicht genug Unterstützung unter den Schülern. Um die Bindung zu stärken, gingen wir von Klassenraum zu Klassenraum und verteilten kleine Kleeblätter, die man während der Prüfungen bei sich tragen kann», erklärt Nora. Neben dem Glücksbringer bereiten die Klassen nun auch mutmachende Reden vor.

Welle der Emotionen ausgelöst

Das Konzept klingt schlüssig: Die Schüler trainieren soziale und demokratische Kompetenzen und können ihr praktisch erworbenes Wissen sowie ihre Erfahrungen in den Unterricht einfließen lassen. Unterricht wird so praxisnah und handlungsorientiert. Service-Learning basiert also auf dem Prinzip, dass gesellschaftliches Engagement mit dem fachlichen Lernen im Klassenraum kombiniert werden kann.

Die jüngste Aktion der Schüler löste eine Welle der Emotionen aus. «Wir haben den Schülern angeboten, ihre Weihnachtswünsche aufzuschreiben. Da war ein Wunsch geradezu bewegender als der andere.» «Weniger Arbeitsstunden für meinen Vater», «Gerechtigkeit für die uigurische Gemeinschaft in China» und «Frieden in der Welt» stand da auf den Zettelchen geschrieben.

Den Schülern bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Die nächste Aktion, geplant für den 14. Februar, Valentinstag, steht schon in den Startlöchern.

(Ana Martins/L'essentiel)