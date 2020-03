Geht der Partner auf Reisen, zahlt der Staat

Auf offiziellen Fotos von Staatsbesuchen erscheinen oft neben den Regierungsmitgliedern auch deren Ehepartner. Wer zahlt also, wenn die Partner und Partnerinnen mit auf Reisen gehen? In einigen Fällen zahlt der Luxemburger Staat. Das erklärte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Donnerstag in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Marc Goergen (Piraten).

Partner und Partnerinnen, Ehemänner oder Ehefrauen von Regierungsmitgliedern haben keinen offiziellen Status. Aber sie «können den Staatsbeamten gleichgestellt werden», so Bettel. Dies sei dann der Fall, wenn sie auf Einladung eines anderen Staates oder einer Organisation in einer offiziellen Angelegenheit reisen. In diesem Fall kann Luxemburg für Ausgaben wie Unterkunft und Verpflegung aufkommen.

Manchmal wird die Rechnung auch von dem Regierungschef übernommen, der die Einladung ausgesprochen hat. Das Großherzogtum übernimmt natürlich keine Kosten, wenn die Reise privater Natur ist.

(L'essentiel)