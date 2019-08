Aufbruch ins Innere der Pont Rouge

1966 wurde sie von Großherzogin Charlotte, deren Namen sie offiziell trägt, eingeweiht. Seither erleichtert der Pont Rouge Besuchern wie Luxemburgern die Fahrt zwischen dem Zentrum der Stadt und dem Kirchberg. Als die Brücke gebaut wurde, war sie eine technische Meisterleistung: 355 Meter lang, 75 Meter über dem Pfaffenthal.

Das Bauwerk musste während des Straßenbahnprojekts ein wenig korrigiert werden. «Es gab Probleme mit der Statik», erklärt Gilberto Fernandes von der Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées, der am Donnerstagmorgen über die Rote Brücke führte. So musste an einzelnen Stellen nachgebessert und Stahlträger hinzugefügt werden. So ist die Stabilität der 4900 Tonnen schweren Konstruktion wieder gewährleistet.

Regelmäßige Kontrollen

Im Inneren der Roten Brücke, unterhalb der Autos und der Straßenbahn, befinden sich zwei riesige und dunkle Zwischenräume, die die Brücke durchziehen. Von der Eingangsschleuse aus erreicht man das Innere, indem man sich durch eine kleine ovale Tür zwängt – als würde man durch die Luke in ein U-Boot steigen. Nach dieser Passage erstreckt sich vor den Besuchern ein Gewirr aus Stahlträgern, flankiert von Rohren und Stromkabeln.

Hier befinden sich auch die Leitern für den Abstieg zu den vier Säulen, die der roten Brücke ihren Namen geben. Alle drei Jahre erhält der Pont Rouge eine Inspektion, bei Bedarf folgen Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten. «Derzeit werden an der Oberfläche und im Inneren der Brücke Arbeiten durchgeführt. Die Außenseite muss noch lackiert werden.»

