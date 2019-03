Junge Juristen beklagen Arbeitsbedingungen

Der Beruf des Anwalts ist für viele junge Menschen ein Traumberuf. Im Großherzogtum scheint die Realität davon aber weit entfernt zu sein. Markus (Name von der Redaktion geändert) arbeitete in einer luxemburgischen Kanzlei und will nun auf die prekäre Situation in seinem Beruf hinweisen. Das Problem: die Arbeitsverträge.

«Viele junge Juristen bekommen zum Start in den Beruf einen Arbeitsvertrag vorgelegt, der sie de facto zu einem freien Mitarbeiter macht. Auch wenn sie in großen Kanzleien unterkommen», berichtet Markus. Eigentlich sollten seine Kollegen nicht in einem untergeordneten Verhältnis zum Arbeitgeber stehen, einen eigenen Kundenstamm aufbauen können und Kündigungsschutz genießen.

Kaum echte Freizeit

In vielen Fällen sei die Situation zu Beginn der Laufbahn aber eine ganz andere. «Sie können jederzeit entlassen werden. Oft werden sie wie Angestellte behandelt, die ihrem Arbeitgeber zu 100 Prozent zur Verfügung stehen müssen, fast 24 Stunden am Tag. Außerdem werden sie daran gehindert, sich eine Kundschaft aufzubauen. Das ist in jeder Hinsicht illegal», erklärt Markus. Allein in der Kanzlei, in der er arbeitete, seinen innerhalb kürzester Zeit drei Anwälte entlassen worden, drei hätten gekündigt und vier weitere planten die Flinte ins Korn zu werfen.

Markus und andere Betroffene wollen nun eine Unterschriftenaktion zu diesem Thema verfassen und diese an die Anwaltskammer und das Justizministerium richten.

(Gaël Padiou/L'essentiel)