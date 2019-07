Grenzgängerkinder sollen leichter Stipendien kriegen

Der Luxemburgische Staat will die Anzahl der Hochschulabsolventen erhöhen. Auch darum können Studierende ein Stipendium beantragen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass der Antragsteller das Kind eines Erwerbstätigen in Luxemburg ist. Die Kinder von Grenzgängern hatten dabei bisher schlechtere Karten. Denn die Regelung war, dass ein Elternteil mindestens fünf Jahre lang über einen Bezugszeitraum von insgesamt sieben Jahren in Luxemburg gearbeitet haben musste. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Mittwoch entschieden, dass es sich dabei um eine «indirekte Diskriminierung» handelt.

Die Richter des EuGH mussten über den Fall eines Studenten entscheiden, der Beihilfe für sein Studium in Straßburg beantragt hatte. Zum Zeitpunkt der Beantragung arbeitete sein Vater in Luxemburg und hatte mehr als 17 Jahre lang Steuern im Großherzogtum gezahlt. Das Ministerium für Hochschulbildung und Forschung lehnte den Antrag des Studenten dennoch ab. Begründung: Der Vater hatte zwischen 2008 und 2012 nicht in Luxemburg gearbeitet. Genau diese Jahre aber waren der Referenzzeitraum, innerhalb dessen der Vater nicht die erforderlichen fünf Jahre Erwerbstätigkeit in Luxemburg nachweisen konnte.

Im Urteil der Richter hieß es, die Einschränkung auf diesen Zeitraum sei «nicht ausreichend, um den Grad seiner Verbundenheit mit dem luxemburgischen Arbeitsmarkt umfassend zu beurteilen». Schließlich hatte der Vater in den Jahren vor der Beantragung der Beihilfe dauerhaft, weit länger als die Mindestdauer von fünf Jahren in Luxemburg gearbeitet.

(mb/L'essentiel)