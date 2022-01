Großherzog Henri ernennt drei neue Minister

Innerhalb des Kabinetts von Premierminister Xavier Bettel dreht sich das Personalkarussell: Finanzmister Pierre Gramegna (DP) sowie Arbeitsminister Dan Kersch und Landwirtschaftsminister Romain Schneider (beide LSAP) scheiden aus. Ihre Nachfolger, Georges Engel, Claude Haagen und Yuriko Backes, werden von Großherzog Henri vereidigt – per Videokonferenz, da der Großherzog wegen seiner Corona-Infektion auf Schloss Berg in Isolation verbleibt. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wird zudem zur Vize-Premierministerin ernannt, sie übernimmt das Amt von Dan Kersch.

Georges Engel

Der 53-jährige Georges Engel ist seit 1993 Mitglied der LSAP. Der Abgeordnete löst Dan Kersch als Minister für Arbeit, Beschäftigung, Sozial- und Solidarwirtschaft sowie Sport ab. Er ist seit 2013 Abgeordneter und war seit dem 1. Januar 2020 Fraktionsvorsitzender der LSAP im Abgeordnetenhaus. Seit 2018 ist er Vorsitzender des parlamentarischen Arbeitsausschusses. Von 2005 bis 2020 war er Bürgermeister von Sassenheim.

Claude Haagen

Claude Haagen, 59, ist seit 1993 Mitgliedschaft in der LSAP. 2014 hatte er den Parteivorsitz übernommen. 2009 zog Haagen als Abgeordneter in die Chamber ein und wurde 2013 und 2018 im Bezirk Nord wiedergewählt. In der Regierung wird er die Ressorts Landwirtschaft und Soziale Sicherheit übernehmen, die bislang von Romain Schneider besetzt waren. Durch die Ernennung als Minister muss er sein Amt als Bürgermeister von Diekirch aufgeben, das er seit 2011 bekleidet. Von 2010 bis 2018 war Haagen auch Präsident des nationalen Leichtathletikverbands.

Yuriko Backes

Die 51-jährige Yuriko Backes ist in der Öffentlichkeit bislang am wenigsten bekannt. Sie übernimmt das Amt der Finanzministerin. Backes hat bisher noch keine politische Karriere gemacht, arbeitete aber bereits als Beraterin von Jean-Claude Juncker und Xavier Bettel sowie im Außenministerium. Zudem war sie stellvertretende Missionschefin in der luxemburgischen Botschaft in Japan. Backes, die nun der DP beigetreten ist, war seit Juni 2020 die Marschallin des großherzoglichen Hofes. Sie war die erste Frau, die dieses Amt innehatte. Ihr Amtsantritt erfolgte unmittelbar nach der Veröffentlichung des Waringo-Berichts, der einige Missstände beim großherzoglichen Hof aufdeckte.

