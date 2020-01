Super 95 wird günstiger am Samstag

Nachdem am Freitag der Diesel in Luxemburg bereits günstiger geworden ist, folgt jetzt auch der Preis für Super 95 (E10) diesem Trend. Ab Samstag müssen Fahrer eines Benziners für einen Liter Super 95 1,203 Euro bezahlten. 1,5 Cent weniger also als am Freitag.

Damit erreicht auch Benzin-E10 ein Preisniveau, das die Kraftstoffsorte zuletzt im Oktober 2019 hatte.

(L'essentiel)