«Luxemburg hat uns alle Chancen gegeben»

Im Alter von neun Jahren flohen die Eltern von Semiray Ahmedova aus dem kommunistischen Bulgarien. «Wir sollten nach Kanada gehen, aber landeten schließlich in Luxemburg», erzählt die junge Politikerin, die nun als Abgeordnete vereidigt wurde. «Es ist ein Land, das uns alle Chancen gegeben hat, um unser Leben wieder aufzubauen.» Nach ihrer Schulzeit in Düdelingen am Lycée Nic-Biever, zwei Masterstudiengängen in Architektur und Stadtplanung an der Universität Brüssel und zwölf Jahren harter Arbeit hat die neue Abgeordnete schon einige Erfahrungen vorzuweisen.

Zunächst als Architektin, dann als Expertin auf dem Gebiet der Energie und schließlich im Ministerium für Energie und Raumordnung: «Alle vier Jahre...», lacht sie angesichts des regelmäßigen Wechsels in ihrem Leben. «Und auch meine Amtszeit als Mitglied des Parlaments läuft vier Jahre», sagt sie ironisch.

Die neue Abgeordnete von Déi Gréng tritt die Nachfolge von Roberto Traversini an, mit der festen Absicht, die Probleme auf dem Wohnungsmarkt anzugehen. «Das ist ein Problem, das alle betrifft, auch meine eigene Familie», sagt sie. «Es ist eine einzigartige Gelegenheit, aber auch eine schöne Herausforderung, der ich mich stellen muss. Mit harter Arbeit und Begeisterung können wir im Großherzogtum sehr viel erreichen», sagt sie.

(Thomas Holzer/L'essentiel)