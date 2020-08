Luxemburg plant Stufenmodell zum Rentrée

Der 14. September 2020 ist für Luxemburgs Schulwesen der Tag X. Denn in rund einem Monat sollen Luxemburgs Schüler wieder die Klassenzimmer und Schulhöfe des Landes bevölkern. Vor diesem Hintergrund hatten Bildungminister Claude Meisch (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) zur Vorstellung der Ergebnisse einer Studie zur Verbreitung des Coronavirus im Bildungsbereich geladen.

Professor Laetitia Huiart vom Luxemburg Institut of Health und Professor Paul Wilmes von der Uni Luxemburg haben gemeinsam mit anderen Forschern die Situation im Land untersucht. In der für Luxemburg entscheidenden Altersklasse von 0 bis 19 Jahren habe sich gezeigt, dass diese weniger anfällig für eine Infektion mit dem Coronavirus ist, als zunächst angenommen wurde, so Professor Wilmes. Generell sei die weltweite Studienlage zu dieser Altersgruppe derzeit noch relativ ungesichert.

Luxemburger Erkenntnisse decken sich mit Weltgeschehen

Weltweit liegt die Kinder- und Jugendsterblichkeit im Zusammenhang mit Corona-Infektionen bei 0,03 Prozent. Erfahrungen aus Schweden, die mit weniger strengen Regeln gearbeitet haben, hätten gezeigt, dass Schulen bei Infektionen keine große Rolle gespielt haben. Die Ergebnisse der Luxemburger Forscher decken sich mit den globalen Erkenntnissen. So haben sich in der ersten Welle deutlich weniger Kinder und Jugendliche infiziert. Einschränkend sei hier jedoch auf die unterschiedlichen Teststrategien in den unterschiedlichen Phasen hingewiesen.

In der zweiten Welle dagegen habe sich das Gesamtbild geändert. Die Zahl der Infektionen unter den jüngeren Bürgern ist deutlich angestiegen. Gleichzeitig liegt der Schwerpunkt der Ansteckungen im privaten Raum. Die Schule konnte nur in 49 Fällen als potentieller Ansteckungsort identifiziert werden. Mit 42,9 Prozent fanden die meisten identifizierten Ansteckungen innerhalb der Familie statt. Bei 37,5 Prozent der Fällen war die Herkunft der Infektion allerdings nicht klar festzustellen.

Luxemburg will «verlorene Generation» verhindern

Ob die Zusammenlegung der A- und B-Gruppen Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen hat, könne man nicht hundertprozentig sagen, erläuterte Wilmes. Die Daten der Forscher ließen hier keinen eindeutigen Schluss zu. 2711 Personen sind im Bildungswesen zwischenzeitlich in Quarantäne geschickt worden, wie Professor Huiart erklärte. Dies sei eine Maßnahme die sich als besonders wirksam erwiesen habe, auch weil sie besonders strikt durchgesetzt wurde. Unter den so isolierten Personen habe es demnach nur 152 positive Tests gegeben. Unter 724 isolierten Schülern konnten 16 tatsächliche Infektionen gefunden werden, unter den 180 Lehrern, die in Quarantäne geschickt wurden, waren nur zwei positiv.

Bildungsminister Meisch und Gesundheitsministerin Lenert betonten unisono, dass das Recht der Schüler auf Bildung besonders wichtig sei. Dies in relativer Normalität zu gewähren sei oberstes Ziel, auch, um die Entstehung einer «verlorenen Generation» zu verhindern. Deshalb plane man ein Stufenmodell, das man in den nächsten Wochen mit dem Gesundheitsministerium entwickeln wolle, erläuterte der Bildungsminister. Auch die Lehrkräfte will man dabei mit ins Boot nehmen. Dem bisherigen Infektionsgeschehen in den Schulen soll ebenso Rechnung getragen werden.

Als ein Baustein der Strategie soll den Schülern nach den Ferien die Möglichkeit gegeben werden, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Bisher lag die Reproduktionszahl in den Schulen bei 0,27, was den Eindruck untermauert, dass Schulen nicht der Ort sind, an dem Infektionen stattfinden.

(hoc/L'essentiel)