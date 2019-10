Wie sicher surfen Jugendliche im Internet?

«Entgegen der landläufigen Meinung sind junge Menschen, die mit Internet und sozialen Netzwerken aufwachsen, weit davon entfernt, diese auch perfekt zu beherrschen», sagt Jeff Kaufmann von der Initiative Bee Secure (Service National de la Jeunesse, SNJ). Dies ist eines der Ergebnisse der Trainer des Bildungsministeriums, die sich im Schuljahr 2017/2018 mit 18.000 Schülern auseinandergesetzt haben. Ihre Erfahrungen sind nun im Bericht Feedback Compact aufgelistet.

Fast alle Schüler haben demnach Zugang zum Internet, im Alter von zehn Jahren hat die Hälfte bereits ein Smartphone. Der Bericht zeigt, dass die Schüler zwar über das «Recht auf das eigene Bild» informiert sind, aber oftmals kaum merken, dass sie auch eine gewisse Verantwortung gegenüber anderen Jugendlichen mit ihrem Handeln haben.

Unbewusst Fotos der eigenen Freunde weitergegeben

«Sie wissen nicht unbedingt, dass sie, wenn sie einem Spiel Zugriff auf die eigenen Facebook-Daten erlauben, die Fotos ihrer Freunde damit ebenfalls sichtbar machen», erklärt Jeff Kaufmann. Sie sehen den Messenger zudem oft «als eine unabhängige App. Die meisten Jugendlichen wissen gar nicht, dass der Messenger mit Facebook verbunden ist».

Junge Internet-User würden auch nicht immer unterscheiden zwischen der Meinung ihres Lieblings-Youtubers und dem vorgestellten Produkt. Und manchmal geben sie, ohne es zu merken, große Summen für zusätzliche Anwendungen aus, etwa für spezielle Rüstungen oder Specials in Spielen, beispielsweise bei Fortnite. Hier seien auch schon mal Summen in der Größenordnung von 800 Euro geflossen. «Das Gute ist, dass, je älter sie werden, sie sich desto mehr den Gefahren bewusst sind. Was wir hier versuchen, weiterzugeben, zahlt sich also aus», schließt Jeff Kaufmann.

