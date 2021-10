Zwei Personen in Kirchberg angegriffen

Zwei Personen wurden am Dienstagmittag in der Hauptstadt angegriffen. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Nach Angaben der Beamten haben sich die Opfer vor einem Firmengebäude in der Rue Albert Wehrer in Kirchberg aufgehalten – der Vorfall ereignete sich in der Nähe Europäischen Investitionsbank. Derzeit gehe man davon aus, dann eine Gruppe Jugendlicher hinter dem Angriff stecke. Den Tätern gelang es in Richtung des Einkaufzentrums zu fliehen.

Eines der Opfer wurde im Gesicht verletzt, es wurde Anzeige erstattet. Die Police Grand-Ducale sucht weiterhin nach Zeugen, um die Angreifer ausfindig machen zu können. Wer zweckdienliche Informationen hat, soll sich an (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail an police.luxembourg@police.etat.lu wenden.

(nc/L'essentiel)