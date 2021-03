So soll Luxemburgs Wirtschaft die Krise meistern

«Der Wiederaufbau einer Wirtschaft, die in der Lage ist, die Herausforderungen einer Welt nach der Krise zu meistern». Das ist das ehrgeizige und klar formulierte Ziel im Entwurf des Plans zur Erholung und Widerstandsfähigkeit der Luxemburger Wirtschaft, den das Finanzministerium am Mittwoch vorstellte. Eine komplexe Aufgabe, da die luxemburgischen Finanzen durch die Gesundheitskrise stark in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Zahlen belegen dies: Der Haushaltssaldo ist von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2019 auf -7,4 Prozent im Jahr 2020 gesunken und wird für dieses Jahr auf -3 Prozent geschätzt. Das Gleiche gilt für die Staatsverschuldung, die in den letzten Monaten immer weiter anschwoll (22 Prozent des BIP im Jahr 2019, 29,4 Prozent prognostiziert im Jahr 2021). Luxemburg sei jedoch «besser aufgestellt als die anderen, mit gesunden Finanzen und daher mit mehr Handlungsspielraum», versicherte Finanzminister Pierre Gramegna im vergangenen Jahr.

Aus diesem Grund wolle das Großherzogtum nicht an «öffentlichen Investitionen auf hohem Niveau» sparen, wobei mehrere Prioritäten definiert wurden: Sicherung der Solidarität, Förderung des Wohnungsbaus, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes und Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft.

«Schwachstellen im Gesundheitssystem»

2,6 Milliarden Euro sollen im Zeitraum von 2021 bis 2024 «für Investitionen in Mobilität und Klima» ausgegeben werden und eine Milliarde «um die Digitalisierung der luxemburgischen Wirtschaftsstruktur voranzutreiben». All dies wird vor allem durch europäische Fördermittel ermöglicht.

Um diese Umgestaltung zu ermöglichen, setzt Luxemburg auf neue Technologien, indem es «hochwertige digitale öffentliche Dienstleistungen», aber auch neue digitale Lösungen im Rahmen einer Reform des Gesundheitssystems entwickelt: «Der Ansturm der Patienten auf die Krankenhäuser hat die Schwächen des Systems in den Vordergrund gerückt. Insbesondere fehlt es an qualifizierten Arbeitskräften», heißt es in dem Bericht.

Weitere Themen sind ein umweltfreundlicherer Verkehr, die Renovierung öffentlicher Gebäude, der Schutz der Biodiversität und der Umwelt, die Förderung einer transparenten und fairen Wirtschaft durch die Finanzmarktaufsicht und die Einführung eines effizienteren Steuersystems.

(Thomas Holzer/L'essentiel)