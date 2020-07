Luxemburg verbrannte Corona-​​Abfälle bei Sidor

Das Thema ist bisher kaum behandelt worden, aber durchaus grundlegend. Wie ist in Luxemburg während der Coronavirus-Krise mit Krankenhausabfällen umgegangen worden? Die Verbrennungsanlage Sidor in Leudelingen hat von der Regierung eine ausdrückliche Genehmigung für die Entsorgung infektiöser medizinischer Abfälle erhalten, die sie vorher nicht hatte.

«Alle medizinischen Materialien und Produkte, die mit einer Person in Kontakt kommen, die an einer Infektionskrankheit leidet, müssen speziell behandelt werden, um das Entweichen von Krankheitserregern zu verhindern», sagten Marc Baum und David Wagner von Déi Lénk in einer parlamentarischen Anfrage. Auf Nachfrage bestätigte Innenministerin Taina Bofferding (LSAP), dass «persönliche Schutzausrüstung wie Masken, Handschuhe und Schutzkleidung von Gesundheitsstrukturen in der Tat in der Verbrennungsanlage Sidor verbrannt wurden».

35,5 Tonnen Abfall

Zwischen dem 6. April und dem 17. Juni musste sich um mehr als 35,5 Tonnen Abfall gekümmert werden. Die Ministerin versicherte jedoch, dass als gefährlich eingestufte Abfälle wie bisher ins Ausland gebracht wurden. Sie sagte, dass alle notwendigen Vorkehrungen in Bezug auf Sidor getroffen worden seien: vorheriges Sortieren, widerstandsfähige Plastiktüten und Ausrüstung für das Personal, alles sei geplant worden.

«Angesichts des Krisenzustands musste eine schnelle und lokale Lösung gefunden werden, insbesondere unter Berücksichtigung der drohenden Schließung der Grenzen zu unseren Nachbarländern. Die zu entsorgenden Mengen konnten nur geschätzt werden, und da man das Schlimmste erwartete, war die Abfallverbrennung die naheliegendste Lösung», so Bofferding.

Die Innenministerin räumte jedoch ein grundlegendes Problem ein, das durch die Covid-19-Krise zutage getreten ist. Luxemburg verfügt nicht über eine auf die Abfallbehandlung spezialisierte Infrastruktur. «Die Größe Luxemburgs bedeutet, dass bei einer Reihe von Abfällen relativ geringe Mengen anfallen. Dies bedeutet, dass die Errichtung von entsprechenden Behandlungsanlagen in Luxemburg auf wirtschaftliche und technische Fragen stößt». Keines der in den letzten Jahrzehnten geplanten Projekte ist abgeschlossen worden.

