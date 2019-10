Beste Hotelbar Europas ist in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Bar im Hotel Place d'Armes in der Hauptstadt wurde als beste Hotelbar Europas 2019 ausgezeichnet. Das am gleichnamigen Platz gelegene Unternehmen teilt das am Freitag mit.

Die Jury, bestehend aus Journalisten der Fachpresse vergaben insgesamt 31 Auszeichnungen in verschiedenen Hotelkategorien auf der ganzen Welt..

In Luxemburg schätzten die Juroren vor allem die Atmosphäre und das Ambiente. Das Team des Hotel Plade d'Armes ist «sehr geehrt, diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten zu haben».

(L'essentiel)