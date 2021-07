Lage in Sauertal bleibt weiterhin kritisch

Im Sauertal – vor allem in Echternach, Rosport, Born und Steinheim – bleibt die Hochwasserlage weiterhin kritisch. Zahlreiche Feuerwehren sind vor Ort, um Hilfe zu leisten. Die Wasserrettung (Groupe de Sauvetage Aquatique) befreit mit Booten Menschen, die von den Wassermassen eingeschlossen wurden.

Der Kommunikationsbeauftragte des CGDIS, Cédric Gantzer, appelliert an die Betroffenen: «Es ist wichtig, dass Menschen, die in ihren Häusern festsitzen, kein Risiko eingehen. Wir befinden uns immer noch in einer heiklen Situation. Die Lage ist abhängig von der Entwicklung des Wetters und dessen Einfluss auf den Pegel der Bäche und Flüsse.»

Weil das CGDIS am Mittwoch vielerorts bereits eingriff, bevor die Gewässer über die Ufer traten, konnte eine noch ernstere Situation abgewandt werden. «Wir haben uns aufgrund der Wetterprognosen früh organisiert und reagiert, indem Sandsäcke befüllt wurden und Notunterkünfte für die Anwohner geöffnet wurden», so Gantzer weiter. Auch für ihn und das CGDIS sei ein Unwetter mit solchen Ausmaßen eine neue Situation.

(pp/L'essentiel)