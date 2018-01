JC Decaux erhält Zuschlag für «Vel'oh» bis 2028

Artikel per Mail weiterempfehlen

Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, bestätigte am Freitag den Bericht von L'essentiel: JC Decaux behält den Auftrag für den Betrieb der «Vel'oh»-Leihräder in der Hauptstadt.

Nach Prüfung der eingereichten Angebote sowie Gesprächen und Verhandlungen mit den Bewerbern wurde der neue Auftrag an die Firma JC Decaux vergeben, deren Angebot wirtschaftlich am vorteilhaftesten war, erklärte Polfer am Freitagvormittag auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz, die die Stadt ursprünglich für den 17. Januar anberaumt hatte.

Der Vertrag mit JC Decaux läuft bis zum 1. Januar 2028. Das System wird ab dem 1. Juli 2018 einsatzbereit sein.

+++Mehr in Kürze+++



(L'essentiel)