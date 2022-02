Taskforce-​​Sprecher erwartet Lockerungen

Schluss mit Masken, dem Gesundheitspass und Begrenzung der Zahl von Personen an bestimmten Orten: Dänemark hat beschlossen, seine Corona-Beschränkungen vollständig aufzuheben. Und Luxemburg? Der Regierungsrat wird voraussichtlich Ende der Woche ebenfalls Lockerungen ankündigen – aufgrund der stabilen Lage auf den Intensivstationen. Am Dienstag befanden sich nur noch neun Coronapatienten auf der Intensivstation.

Vor einigen Tagen hatte Santé-Direktor Dr. Jean-Claude Schmit angekündigt, dass diesbezüglich Gespräche im Gange sind. «Vielleicht können wir wieder größere Menschenansammlungen zulassen», sagt er. Im Raum steht, dass sich wieder 200 Personen ohne Hygienekonzept versammeln dürfen. «Das ist unsere wichtigste Forderung», sagt Christophe Eyssartier, Leiter der Kinepolis-Kinos in Luxemburg. Er hofft auch, dass die Selbsttests vor Ort wegfallen werden.

Zu früh für «Freedom Day»

Zudem ist es möglich, dass Bars und Restaurants dann auch wieder länger öffnen dürfen. Zurzeit gilt die Sperrstunde um 23 Uhr. «Diese Maßnahme war ohnehin sinnlos, weil sie keinerlei positive Auswirkungen auf die Situation hatte», meint der Generalsekretär des Gaststättenverbandes Horesca, François Koepp. Er fordert, weniger komplizierte Maßnahmen: «Wir haben Kunden wegen der undurchsichtigen Regeln verloren. Die Leute wissen nicht mehr, was erlaubt und was verboten ist, insbesondere, was den Impfstatus anbelangt», sagt er. Die Sperrstunde auf Mitternacht zu legen, bedeute für die Gastronomie seiner Meinung nach keine Erleichterung: «Das löst das Problem nicht. Es gibt fast 40.000 Menschen in Quarantäne und vielleicht 115.000 in Telearbeit. Unser Sektor muss weiterhin unterstützt werden bis wir wissen, wo wir stehen.»

Hierzulande nach dänischem Vorbild vorzugehen, halten einige Experten aber für verfrüht. «Die Impf- und Boosterrate ist in Dänemark höher als in Luxemburg», erklärt Paul Wilmes, Sprecher der Covid-Taskforce. Die Omikron-Welle habe dort Anfang Dezember eingesetzt, während sie hier Ende Dezember aufkam. «Unsere Situation ist ein wenig anders. Wir befinden uns an unterschiedlichen Zeitpunkten», so Wilmes weiter.

Auch wenn es diese Woche noch bestätigt werden muss, ist der Höhepunkt der Welle auch im Großherzogtum bereits überschritten. «Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass wir auf dem absteigenden Ast sind», sagt Wilmes und warnt vor einem verfrühten «Freedom Day». Auch hier zieht er das Beispiel Dänemark heran, das einen solchen Tag im Herbst ausgerufen hat, woraufhin das Pandemiegeschehen wieder stark zugenommen hat. Wenn es zu einer Endemie kommt, sollten nach seiner Meinung vor allem die am stärksten gefährdeten Personen geimpft werden. Man müsse nun die Lage in den Krankenhäusern im Auge behalten. «Wenn es die Krankenhäuser gut bewältigen können, warum sollten nicht größere Versammlungen zugelassen werden», sagt Wilmes. Er persönlich rechne mit einer allmählichen Aufhebung der Beschränkungen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)