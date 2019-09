Jetzt übernehmen die Handwerker

Das traditionelle Abschlussfeuerwerk markierte auch in diesem Jahr das Ende der Schueberfouer. Am Mittwochabend war es soweit, von der Großherzogin Charlotte-Brücke aus wurde der Schlussakkord in den Nachthimmel geschossen. Die 679. Ausgabe des beliebten Volksfestes ist also vorüber.

Mit dem Ende der Feierlichkeiten begann umgehend der Abbau der Stände und Attraktionen. In ein wenigen Tagen werden nur noch die Erinnerungen an die Schueberfour 2019 bleiben. Dann werden auf dem Parkplatz «Le Glacis» wieder Autos die Regie übernehmen.

Wer es dieses Jahr nicht geschafft hat die Fouer zu erleben, der muss sich bis nächstes Jahr gedulden. Im August 2020 – genauer vom 21. August bis zum 9. September – werden die Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte auf dem Glacis wieder aufschlagen. Dann gibt es auch ein Wiedersehen mit dem neuen Fouer-Maskottchen «Lämmy».

(L'essentiel)