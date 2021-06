Person stürzt im Parc Dräi Eechelen aus 15 Metern ab

Eine Person ist am Montag im Parc Dräi Eechelen aus 15 Meter Höhe abgestürzt. Das teilt das CGDIS am Dienstag mit. Das Unfallopfer befand sich danach in unwegsamem und unübersichtlichem Gelände, sodass die Einsatzkräfte zunächst Schwierigkeiten hatten, es zu finden. Deshalb musste die Feuerwehr Unterstützung der operativ-technischen Einheit des CGDIS anfordern. Gleichzeitig versuchten sich die Höhenretter einen Weg durch das Gelände zu bahnen.

Den Spezialisten gelang es, das Unfallopfer zu lokalisieren. Zunächst wurde es an Ort und Stelle versorgt, ehe die Einsatzkräfte das Opfer in die Rue Wilhelm unterhalb der Fundstelle abseilen konnten. Neben der verletzten Person wurden zwei weitere Unverletzte in dem Gelände entdeckt. Sie wurden durch die Einsatzkräfte ebenfalls aus der gefährlichen Lage befreit.

Die Feuerwehr war mit rund 30 Kräften im Einsatz, ein Notarzt sicherte die Versorgung der schwerverletzten Person. Außerdem wurden Psychologen des Kriseninterventionsteams zum Unfallort geschickt, die sich um die Freunde des Opfers kümmerten. Diese hatten den Absturz mitansehen müssen.

(L'essentiel )