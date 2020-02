Sozialversicherung schreibt Rechnung über einen Cent

Ein Cent. Soviel ist Pascal der luxemburgischen Sozialversicherung CCSS («Centre Commun de la Sécurité Sociale») schuldig. Der Mann, der seit sechs Jahren hierzulande als Aushilfe in der Gastronomie arbeitet, bekam neulich dafür bereits die dritte Zahlungserinnerung zugeschickt.

«Ich bin freiwillig versichert. Die monatlichen Versicherungsbeiträge werden von der CCSS berechnet», erklärt der in Luxemburg ansässige Franzose. Der zu zahlende Betrag hängt von der Anzahl der im jeweiligen Monat geleisteten Arbeitsstunden ab. «Manchmal sind es 27 Euro, manchmal nur 10 Euro», so Pascal. Wenn die Sozialversicherung dem Arbeitnehmer etwas schuldig ist, so werde dieser überschüssige Betrag von der nächsten Rechnung als Gutschrift abgezogen.

«Ich warte ab»

Doch vor einigen Monaten habe der Arbeitnehmer einen befristeten Arbeitsvertrag abgeschlossen. Damit sei, laut Pascal, die freiwillige Versicherung beendet worden. Und damit fielen auch die Beiträge zur freiwilligen Sozialversicherung auf einen Cent. Das sei nicht einmal die Versandkosten oder das Papier wert.

«Ich bekam nun zum dritten Mal die gleiche Rechnung zugeschickt», erklärt Pascal, der übrigens keine Absicht hat diese zu bezahlen. Da der angehende Rentner seit einiger Zeit wieder als Aushilfe arbeitet, warte er ab. Doch im Falle eines Zahlungsverzuges riskiert er eine Strafe– auch wenn diese nicht sehr hoch sein dürfte. Für Pascal ist klar: «Ich werde ganz bestimmt weitere Rechnungen bekommen. Auf ihren einen Cent können sie aber noch lange warten», sagt er.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)