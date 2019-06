Luxemburger stürzen sich auf Ventilatoren und Co

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Seitdem vergangene Woche die Hitzewelle angekündigt wurde, haben wir so viele Kunden, die Ventilatoren und Klimaanlagen kaufen wollen», sagt Flavien Laricchiuta, Leiter der Abteilung für Haushaltsgeräte bei Auchan auf dem Kirchberg.

Ähnlich sieht es im Saturn in Luxemburg-Stadt aus: «Bereits vergangene Woche wurde mehr und mehr verkauft, die Kunden fliegen förmlich auf die Waren», sagt Eli Lubambu, Leiterin für Marketing und Kommunikation.

« Wir halten es sonst in unserer Wohnung nicht aus »

Auch die beiden jungen Luxemburger Candice und Mickaël (26 und 27 Jahre alt) sind auf der Suche nach etwas Abkühlung für die heißen Tage: «Während der letzten Hitzewelle hatten wir keinen Ventilator. Dieses Jahr wollen wir einen kaufen, weil wir es in unserer Wohnung im Dachgeschoss sonst nicht aushalten können», sagt Candice. Der zweifache Vater Mathieu hat sich für eine Klimaanlage entschieden: «Es kann sehr heiß in den Räumen werden. Mit Kindern geht es nicht ohne Klimaanlage.»

Satte 33 Grad zeigte das Thermometer am Montag laut MeteoLux an, am Dienstag soll es sogar auf 35 Grad klettern. Der Wetterdienst hat für das ganze Land die orange Warnstufe ausgerufen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)