Auch Goldmünzen müssen an Grenze deklariert werden

Wer bei der Einreise nach Luxemburg 10.000 Euro oder mehr im Gepäck hat, muss dies bei den Zollbehörden melden. Die Regelung, die bereits für Bargeld, Schecks und Zahlungsanweisungen gilt, wurde nun erweitert.

Von nun an gilt sie auch für Münzen mit einem Goldgehalt von mindestens 90 Prozent und für ungemünztes Metall mit einem Goldgehalt von 99,5 Prozent. Wenn der Gesamtwert an einem Grenzübergang 10.000 Euro übersteigt, müssen sie bei der Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung angemeldet werden, teilte diese gestern unter Bezugnahme auf eine neue europäische Verordnung mit. «Die Einfuhr von Schmuck und Diamanten fällt nicht unter die Definition von Bargeld, sondern muss gesondert in einer Zollanmeldung angegeben werden», so die Verwaltung weiter.

Wenn ein Reisender diese Art von Waren oder Bargeld transportiert, die angemeldet werden müssen, kann er dies im Voraus elektronisch tun. Andernfalls muss er sich bei den Zollbehörden melden, zum Beispiel bei der Zollstelle am Flughafen. Eine weitere Neuerung, so die Verwaltung in ihrer Pressemitteilung, besteht darin, dass Bargeld, das per Eilboten, Post oder Fracht versandt wird, «Gegenstand einer Offenlegungserklärung sein muss». Zuwiderhandlungen können mit einer Geldstrafe zwischen 251 und 25.000 Euro und der teilweisen Einziehung des nicht deklarierten Geldes bestraft werden.

(mv/L'essentiel)