Nächster Sturm schüttelt Luxemburg durch

Wenige Tage nachdem das Sturmtief «Sabine» über Luxemburg hinweggefegt ist, steht dem Land die nächste stürmische Episode ins Haus. Nach Vorhersagen des staatlichen Wetterdienstes Météolux erreicht im Laufe des Donnerstags eine neue Schlechtwetterfront das Großherzogtum.

Die Experten vom Findel erwarten Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Stundenkilometern, Regen- und Schneeschauer sowie Gewitter und haben deshalb die gelbe Warnstufe (potenzielle Gefahr) ausgerufen.

Am Montag soll der Wind mit Tempo 85 noch etwas kräftiger wehen. Ob der aufziehende Sturm hierzulande genauso stark wie im Norden Europas ausfällt, könne noch nicht vorhergesagt werden. Es bleibt kalt in Luxemburg: In den kommenden Tagen erreicht das Quecksilber maximal drei Grad.

Mit der Kaltfront des Tiefs am Donnerstag rechnet unser Super HD in Baden-Württemberg ein paar markante #Gewitter mit Sturmböen. Der gesamte Ablauf ab 08 Uhr in Deutschland hier: https://t.co/MpOYArCFbN /FRhttps://t.co/7071IjdzzO — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) February 12, 2020

La #TempeteCiara s'en va qu'une autre reviendrait dès ce #weekend ! Elle s'annonce costaude pour les îles Britanniques. Les services météo l'ont nommée #Dennis. La prévision s'affinera ces prochains jours. pic.twitter.com/29RE68nmKi — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 11, 2020

(mm/L'essentiel)