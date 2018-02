SES fährt krachende Verluste an der Börse ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

An der Spitze des Luxemburger Satellitenbetreibers SES gibt es gleich zwei Wechsel. Nach dem Ausscheiden von Geschäftsführer Karim Michel Sabbagh und Finanzchef Padraig McCarthy hat der Vorstand den amtierenden Geschäftsführer von SES Networks, Steve Collar, und den Finanzchef des Satellitenbetreibers «O3b» für die vakant gewordenen Positionen berufen.

Diese Nominierungen schlugen sich umgehend in den Aktienkursen des Unternehmens nieder. Die Aktien von SES sind um gut elf Prozent auf 11,43 Euro gefallen. Innerhalb von nur neun Monaten hat das Unternehmen 40 Prozent an Wert verloren, der Börsenwert sank auf 4,5 Milliarden Euro. Gibt es einen Kausalzusammenhang zwischen dem Wechsel an der Spitze von SES und diesen Ergebnissen?

Regierungsbeteiligung an SES

Pierre Goerens, Regierungskommissar bei SES, glaubt das nicht. «Der Geschäftsführer hat eigenständig den Wunsch geäußert, zu gehen. Außerdem ist es nicht unsere Aufgabe, zu den Schwankungen an den Aktienmärkten Stellung zu nehmen, auch wenn der Staat Anteilseigner des Unternehmens ist. SES ist finanziell stark und weist gute Ergebnisse vor», sagt er.

Der luxemburgische Staat ist über eine direkte Beteiligung von 11,58 Prozent und zwei indirekte Beteiligungen von 10,88 Prozent über die Banque et Caisse d' Épargne de l' État (BCEE) und die Société Nationale de Crédit et d' Investissement (SNCI) mit 33,34 Prozent an SES beteiligt.

«Wir werden uns kurzfristig auf eine solide Ausführung konzentrieren, indem wir verschiedene Dienstleistungen für unsere Kunden einsetzen und langfristig eine zukunftsorientierte Strategie verfolgen», sagt Geschäftsführer Collar.



(Gaël Padiou/L'essentiel)