Neuzulassungen gehen im Jahr 2020 stark zurück

Vor dem Hintergrund der Gesundheitskrise haben sich die Neuwagenverkäufe in Luxemburg im vergangenen Jahr 2020 recht gut gehalten, beobachtet Philippe Mersch, Präsident des Automobilverbands Fedamo. «Im Vergleich zu den angrenzenden Ländern hätte es schlimmer sein können», sagt er.

Demnach wurden im vergangenen Jahr 45.189 Neuwagen zugelassen, was einem Rückgang von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wenn man bedenkt, dass das Jahr 2019 mit 55.000 verkauften Fahrzeugen noch nie so gut war, hält sich der Rückgang in Grenzen. Dies jedenfalls zeigen die Zahlen der Zulassungsbehörde (Société Nationale de Circulation Automobile, SNCA), die von Statec veröffentlicht wurden.

Verkaufsboom bei Elektro-Fahrzeugen

Ein gutes Omen vor dem Autofestival, das vom 25. Januar bis 8. Februar stattfinden wird. «In der Sommerperiode nach den Lockerungen der ersten Maßnahmen waren die Verkäufe gut, ebenso wie im September und Oktober mit den ‹Black week›-Angeboten», fügt Philippe Mersch hinzu. Zudem konnten die Kunden von einem Schnäppcheneffekt durch aggressive Preispolitik ausnutzen, um Lagerbestände abzustoßen.

Das letzte Geschäftsjahr war geprägt von einem Verkaufsboom bei Elektro-Fahrzeugen, «vor allem zum Jahresende». Die Kaufprämie gilt bis zum 31. März 2021, eine Verlängerung über dieses Datum hinaus wurde vorerst nicht bestätigt. Der Anteil der Elektroautos an den Verkäufen lag 2020 bei 5,5 Prozent, gegenüber knapp zwei Prozent in 2019, und der Anteil der Hybride lag bei 14,5 Prozent (+10 Prozent).

(Mathieu Vacon/L'essentiel)