Guillaume und Stéphanie wollen wieder studieren

Im Alter von 36 Jahren beschließt Erbgroßherzog Guillaume, seine akademische Ausbildung fortzusetzen. Ab September will er einen Aufbaustudiengang am Royal College of Defence Studies (RCDS) in London besuchen. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung des Großherzoglichen Palastes möchte er «zusätzliches Know-how erwerben, um seine zukünftigen Aufgaben bestmöglich wahrnehmen zu können».

Vor 16 Jahren hatte Guillaume bereits die Offizierslaufbahn im Vereinigten Königreich an der Royal Military Academy of Sandhurst absolviert. Im gleichen Jahr wurde er zum Leutnant der luxemburgischen Armee ernannt. Der Sohn von Großherzog Henri wechselte im September 2005 an die Brunel University in London und studierte internationale Politik. Im Juni 2009 schloss er das Studium an der Universität von Angers in Frankreich erfolgreich ab.

Seine Gattin Stéphanie, die ihr Studium der Germanistik an der Université Catholique de Louvain mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, will den Aufenthalt ihres Mannes in England nutzen und ihr Studium ebenfalls wieder aufnehmen. Sie belegt einen Kurs in Kunstgeschichte am Sotheby's Institute.

