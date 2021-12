Windräder drehen auch bei Frost weiter

Die Windräder drehen sich auch bei Eiseskälte fast normal, beruhigten die Minister Carole Dieschbourg (Déi Gréng, Umwelt) und Claude Turmes (Déi Gréng, Energie) am Donnerstag in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Fred Keup (ADR). Seit 2013 seien keine Schäden an Windkraftanlagen durch Frost festgestellt worden, informieren die Grünen weiter. Was den Produktivitätsrückgang betrifft, so werde dieser auf 0,5 bis 0,8 Prozent geschätzt.

Die neue Generation der Anlagen verfügt über ein Heizsystem an den Rotorblättern, das den Produktivitätsverlust laut Ministern um 50 bis 60 Prozent reduziert. Es sei jedoch technisch nicht möglich, sie an älteren Windrädern anzubringen. Kosten für das Heizsystem wurden keine genannt, lediglich, dass sie «im Vergleich zu den anderen Betriebskosten und der zusätzlichen Energieproduktion unerheblich» seien.

Die Installation von Windkraftanlagen ist im Aufschwung. Regelmäßig werden neue Parks errichtet, wie im März 2020 in Wintger. Im vergangenen Jahr erzeugten die Anlagen des Landes nach offiziellen Angaben rund 341 Gigawattstunden (GWh) Strom, was dem durchschnittlichen Bedarf von 170.000 Menschen entspricht. Ziel sei es, durch neue Standorte bis 2025 auf 382 GWh und bis 2030 auf 674 GWh zu kommen.

(jg/L'essentiel)