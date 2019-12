Mann droht Wirtin in Bonneweg und stiehlt Kasse

Auf frischer Tat ertappt: Am gestrigen Weihnachtsfeiertag wurde der Polizei gegen 13.45 Uhr ein bewaffneter Raubüberfall in der Route de Thionville in Bonneweg gemeldet. Wie die Police Grand-Ducale am Freitag mitteilte, war ein maskierter Mann mit einem Schlagstock bewaffnet in ein Lokal eingedrungen, hatte die Besitzerin bedroht und war anschließend mit der Kasse geflüchtet.

Zwei Tatverdächtige ergriffen zu Fuß die Flucht und konnten unweit des Tatortes gestellt werden. Auch die gestohlene Kasse wurde in den Hecken nahe einer Schule aufgefunden und sichergestellt. Die Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Nach der Vorführung bei der Untersuchungsrichterin wurde Haftbefehl gegen beide Männer erlassen und Untersuchungshaft angeordnet.

(fj/L'essentiel)