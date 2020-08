Der Kampf gegen das Virus ist eine Herausforderung

Die Coronavirus-Pandemie bleibt auch in Luxemburg weiterhin aktuell. Das Virus breitet sich weiter aus, jeden Tag werden neue Fälle entdeckt, und ein neues Beratungszentrum ist sogar schon auf dem Kirchberg bereit, falls es wieder zu einer Verschlechterung der Situation käme. Das Gesundheitsministerium schließt zudem nicht aus, ein oder mehrere Versorgungszentren zur Unterstützung der Krankenhäuser zu reaktivieren.

Denn meist sind sie einfach plötzlich da, die Herausforderungen. Und manchmal entpuppen sich diese Herausforderungen als ein einziges großes Abenteuer. Fabien Zuili kann ein Lied davon singen: Als er am Freitag, den 20. März, «um 22 Uhr» einen Anruf seines Bekannten, Dr. Pierre Hertz, erhält, der gerade den Aufbau der vier Corona-Versorgungszentren in Luxemburg koordiniert, um die Krankenhäuser zu entlasten. Er schlägt Zuili vor, das geplante Zentrum in Kirchberg zu leiten.

Dabei hat Fabien Zuili als Geschäftsführer mehrerer IT-Firmen nur wenig mit dem medizinischen Sektor am Hut. Aber «nein» zu sagen erscheint ihm «unmöglich». Also stimmt er sich mit seiner Frau und seinem Geschäftspartner Mauro Rocco ab und nimmt die Herausforderung an – elf Wochen. «Sie brauchten jemanden mit Erfahrung in Organisation und Management», erklärt Fabien Zuili gegenüber L'essentiel und verweist auf seine militärische Ausbildung in Frankreich.

« Ich habe Krankenschwestern mit Tränen in den Augen gesehen. »

Schon am nächsten Tag geht es los: Um 8 Uhr erhält er im Gesundheitsministerium die ersten Anweisungen, um die logistischen Anpassungen vorzunehmen. «Meine Aufgabe bestand zunächst darin, das Zentrum, die Abläufe und seine Organisation aufzubauen», erzählt er. «Am 22. März um 7 Uhr morgens war ich in der Luxexpo». Die Herausforderung: Mit 40 Soldaten, der CGDIS und der Polizei in einer großen leeren Halle ein Corona-Versorgungszentrum zu errichten. «Am Abend, um 23 Uhr, war alles betriebsbereit», sagt er.

Etwas mehr als zwei Monate wird das Pilotprojekt in Kirchberg mit «500 Freiwilligen und Helfern» zu seinem großen Abenteuer. Mit zwei täglichen Briefings und anfangs sieben Tage die Woche «von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends». Seine Erfahrung beim Militär und als Unternehmensleiter hätten ihm in so mancher stressigen Situation geholfen, etwa «wenn ein Helfer krank wurde». Es hätte aber auch andere Tage gegeben: Als Schulkinder aus Bridel ihre Bilder und Briefe zur Unterstützung der Helfer geschickt haben, die im Pausenbereich aufgehängt wurden. «Ich habe Krankenschwestern mit Tränen in den Augen gesehen.»

Als das Corona-Zentrum in Kirchberg nach und nach abgebaut wird und Mitte Juni seine Aktivität einstellt, kehrt Fabien Zuili mit dem Gefühl der «Pflichterfüllung und Erleichterung» in sein normales, ziviles Leben zurück. Heute spricht er gerne über seinen «seltsamen Frühling». Sein Abenteuer. «Stolz, auserwählt worden zu sein», sagt Fabien Zuili, der die Herausforderung wieder annehmen würde, wenn es die Corona-Pandemie notwendig machen sollte.

(nc/L'essentiel)