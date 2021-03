Fehlende Artenvielfalt bedroht die Bienen

Eine europäische Bürgerinitiative, die von der Naturschutzorganisation natur&ëmwelt in Luxemburg unterstützt wird, fordert eine Änderung des Landwirtschaftsmodells, um «Bienen und Bauern zu retten». Dafür, so geht es aus der Forderung hervor, soll eine Agrarlandschaft gefördert werden, «in der Bienen und Landwirte gut leben und nachhaltig zusammenleben können». Ziel der Initiative, der sich Naturschutzorganisationen aus ganz Europa angeschlossen haben, ist es, eine Million Unterschriften zu sammeln.

