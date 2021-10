Premier Bettel wird Plagiat vorgeworfen

Premierminister Xavier Bettel soll seine Abschlussarbeit an der Universität Nancy, der heutigen Université de Lorraine, zu großen Teilen abgeschrieben haben – ohne dies in Fußnoten kenntlich gemacht zu haben. Das schreibt das Onlineportal «Reporter.lu» nach eigenen Recherchen am Dienstagmorgen. Die Arbeit mit dem Titel «Vers une réforme possible des modes de scrutin aux élections du Parlement Européen?» sei ein «Sammelsurium aus abgeschriebenen Passagen, das den üblichen akademischen Anforderungen nicht gerecht wird», so der Vorwurf.

Bettel hat laut dem Bericht 1999 in seiner DEA-Arbeit («Diplôme d’Études Approfondies») zu seinem Studium in Rechts- und Politikwissenschaften ganze Seiten ohne Quellenangaben aus anderen Publikationen kopiert. Auf 54 von 56 Seiten seien fremde Texte ohne Fußnote übernommen worden. Zwei Experten beurteilen den Plagiatsvorwurf in dem Artikel als gerechtfertigt. Der damalige Betreuer schließt ein Plagiat nicht aus, doch sei der Kontext zu der Zeit ein anderer gewesen. «Heute werden die Studenten sicherlich stärker betreut und lernen die Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens», äußert er sich.

« Nach bestem Wissen und Gewissen »

«Vor über 20 Jahren habe ich im Rahmen eines Diplomstudiums meine DEA-Abschlussarbeit verfasst, die von der Université Nancy-II evaluiert und anerkannt wurde», bestätigt der Premierminister auf L'essentiel-Nachfrage über einen Sprecher am Vormittag. «Meiner Erinnerung nach habe ich dies damals nach bestem Wissen und Gewissen getan.»

«Aus heutiger Sicht erkenne ich, dass man es hätte anders machen sollen, ja vielleicht anders machen müssen», so Bettel in der Erklärung. «Ich vertraue voll und ganz der Universität Nancy zu beurteilen, ob die betreffende Arbeit den Kriterien der damaligen Zeit entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, akzeptiere ich natürlich eine entsprechende Entscheidung.»

